Trump: "Abbiamo arma nucleare di cui Putin e Xi non hanno mai sentito parlare"

(Afp)

"Ho costruito un'arma nucleare che non abbiamo mai avuto in questo Paese, una cosa che non avete mai visto e di cui non avete neanche mai sentito parlare". A dichiararlo è stato il presidente americano Donald Trump, in un'intervista a Bob Woodward che il giornalista riporta nel suo ultimo libro, 'Rage', di cui il Washington Post ha pubblicato degli estratti.

Trump ha parlato di quest'arma riflettendo su quanto Stati Uniti e Corea del Nord fossero stati vicini ad una guerra nucleare nel 2017. "Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai sentito parlare prima. Nessuno. Quello che abbiamo è incredibile".

Nel suo libro Woodward spiega che fonti coperte da anonimato hanno successivamente confermato l'esistenza di un nuovo sistema di armi senza però fornire alcun ulteriore dettaglio. Le fonti erano sorprese delle rivelazioni del presidente.