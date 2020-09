Covid, in Austria il governo annuncia nuove restrizioni

(Afp)

Il governo austriaco ha annunciato una serie di nuove restrizioni per contenere il contagio da coronavirus nei luoghi pubblici, dopo il significativo aumento di nuovi casi. Il numero massimo di persone consentite per gli eventi al chiuso scende da 5mila a 1.500, mentre quello per gli eventi all'aperto passa da 10mila a 3mila. In base alle nuove regole, i bar potranno servire solamente clienti seduti ai tavoli, mentre a partire da lunedì le mascherine diventano nuovamente obbligatorie all'interno dei negozi. Questa regola si applicava finora solamente alle regioni del Paese con il maggior numero di contagi.

Le nuove misure, ha detto il cancelliere Sebastian Kurz nel corso di una conferenza stampa, potrebbero rimanere in vigore per tutto l'inverno e anche oltre. "Siamo nel mezzo di una pandemia", ha sottolineato Kurz. Nelle ultime due settimane, il numero quotidiano di nuovi contagi è raddoppiato, attestandosi su una media di 600 nuovi casi al giorno.