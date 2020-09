"Coronavirus con noi per sempre, non è come vaiolo"

(Afp)

Il coronavirus "non è come il vaiolo", probabilmente è destinato a restare con noi "per sempre". E' la previsione fatta da Mark Walport, esperto dell'istituto di ricerca britannico Ukri e membro del Gruppo scientifico di consulenza per le emergenze del governo (Sage). Parlando con la Bbc ha detto per controllare la pandemia ci sarà bisogno di "una vaccinazione globale", per quanto il Covid19 non sia una malattia paragonabile al vaiolo, che "si è potuto sradicare con il vaccino".

"Questo è un virus - ha sottolineato sir Mark - che resterà con noi per sempre in una forma o l'altra e quasi certamente richiederà più vaccinazioni". Infine, l'esperto ha osservato come "meno di una persona su cinque nel Paese è stata contagiata, dunque l'80% della popolazione è ancora suscettibile al virus". "E' un equilibrio terribile - ha concluso - tra cercare di minimizzare le conseguenze dell'infezione per la popolazione e proteggere le persone, facendo andare avanti la società".