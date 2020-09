Conte: "Semplificare processo decisionale Ue"

Afp

In Europa "dobbiamo intervenire sulla rapidità del processo decisionale" per superarne la "farraginosità". Per questo "possiamo approfittare della già programmata conferenza per l'Europa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla conferenza "A 45 anni dagli Accordi di Helsinki' a Palazzo Borromeo, sede dell’ambasciata vaticana.