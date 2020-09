Coronavirus, in India oltre 92mila casi in 24 ore

Afp

Sono stati nuovamente superati, per il terzo giorno consecutivo, i 90mila casi di coronavirus in India in 24 ore, dove il totale dei decessi riconducibili al Covid-19 è vicino agli 80mila. Lo riporta il ministero della Sanità di Nuova Delhi, che ha aggiornato a 4.846.427 il totale delle persone contagiate in India, 92.071 in più rispetto a ieri. Il record indiano era stato registrato venerdì, quando sono stati 97.570 i casi i 24 ore.

Sono invece 79.722 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus, 1.136 in un solo giorno. Le autorità sanitarie locali parlano invece di 3.780.107 guariti. L'India è al secondo posto, a livello mondiale dopo gli Stati Uniti, per Paese maggiormente colpito, mentre è il terzo per numero di vittime dopo Stati Uniti e Brasile.