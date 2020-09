Fosfina su Venere, possibili forme di vita

Foto Nasa

Nell'atmosfera di Venere è stata individuata la fosfina, gas altamente tossico raro sulla Terra allo stato naturale e usato principalmente come insetticida, che però rappresenta anche un indizio affidabile della presenza di forme di vita. La scoperta è stata realizzata grazie al telescopio James Clerk Maxwell alle Hawaï e a quello di Atacama in Cile da una equipe di scienziati dell'Università Manchester, di Cardiff e del Massachusetts Institute of Technology e pubblicata su Nature Astronomy. Le quantità di fosfina osservate nell'atmosfera di Venere - è stato spiegato - sono tali da non poter essere state prodotte da processi abiotici. In altre parole, i meccanismi fisico-chimici non bastano a spiegare una presenza così importante di fosfina. Solo la presenza di organismi viventi sarebbe compatibile con le quantità osservate.