Libia, governo alleato di Haftar nella Cirenaica si dimette

Immagine di repertorio (Afp)

Il governo ad interim della Cirenaica nella Libia orientale, alleato del generale Khalifa Haftar, ha rassegnato le dimissioni dopo le proteste dei giorni scorsi contro la corruzione, per il peggioramento delle condizioni di vita e i tagli all'elettricità. Lo ha annunciato Ezzel-Deen al-Falih, il portavoce della Camera dei rappresentanti di Tobruk, spiegando che il primo ministro Abdallah al-Thani ha rassegnato le dimissioni del governo al presidente del Parlamento Aguila Saleh.

Il portavoce del Parlamento Abdallah Abaihig ha spiegato che i deputati dovranno esprimersi in merito, ma che non è ancora stata fissata una data. Il governo della Libia orientale non è riconosciuto dalla comunità internazionale, che invece sostiene il governo di accordo nazionale di Tripoli.