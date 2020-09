Trump 'sfida' il Covid: no mascherina e distanze in Nevada

Afp

Senza mascherina e senza il rispetto del distanziamento sociale, come dimostrano le immagini diffuse dalla Cnn. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ''sfidato il coronavirus'' e le leggi in vigore nel Nevada in un incontro elettorale che si è tenuto per la prima volta da mesi completamente all'interno ieri sera in uno stabilimento di Henderson. All'evento hanno partecipato più di cinquanta persone, ignorando di fatto i continui appelli della comunità scientifica al rispetto del distanziamento sociale per contenere la diffusione del Covid-19.

Per oltre un'ora, come riporta la Cnn, Trump ha incontrato i suoi sostenitori, molti dei quali senza mascherina. ''Dite al vostro governatore di aprire il vostro Stato'', ha detto il presidente americano, sostenendo che gli Stati Uniti sono ''all'ultima svolta'' nella pandemia. ''Tra 51 giorni vinceremo il Nevada e vinceremo altri quattro anni alla Casa Bianca'', ha proseguito Trump.

Kathleen Richards, portavoce della città di Henderson, ha detto alla Cnn che l'evento ha violato le norme in vigore nel Nevada per contrastare la pandemia e che potrebbe essere revocata la licenza al proprietario dello stabilimento, sostenitore di Trump, dove si è svolta la riunione. Poco prima dell'evento elettorale il governatore democratico del Nevada, aveva detto che Trump stava prendendo "azioni sconsiderate ed egoistiche che stanno mettendo in pericolo innumerevoli vite qui in Nevada".

Tim Murtaugh, direttore della comunicazione della campagna di Trump, ha giustificato l'evento tenuto all'interno sostenendo che, se gli americani possono partecipare alle manifestazioni di piazza, ''giocare d'azzardo in un casinò o dando alle fiamme piccole imprese durante le proteste'', possono anche ascoltare il presidente. L'ultimo evento tenuto da Trump all'interno risale allo scorso giugno a Tulsa, in Oklahoma. In seguito si è assistito a un record di casi di Covid-19 in città.