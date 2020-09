"Comprate munizioni per le elezioni", il sottosegretario agli elettori di Trump

(Afp)

I sostenitori di Donald Trump si preparino ad una possibile insurrezione armata dopo le elezioni ed acquistino munizioni per le proprie armi. E' quanto ha detto, in un intervento trasmesso in streaming su Facebook, Michael Caputo, sottosegretario Usa alla Sanità responsabile della comunicazione del dipartimento, che ha anche accusato gli scienziati, in particolare quelli dei Centers for Disease Control and Prevention, i centri federali in prima linea contro il Covid, di complottare contro il presidente.

"Quando Donald Trump si rifiuterà di ritirarsi all'inaugurazione, allora inizieranno le sparatorie", ha detto, secondo quanto riporta oggi il New York Times, Caputo che sostiene che il presidente sarà rieletto a novembre ma il candidato democratico Joe Biden si rifiuterà di riconoscere la sconfitta. "Se avete armi, comprate le munizioni, signore e signori, perché sarà difficile trovarle", ha poi aggiunto. "Vi ricordate il sostenitore di Trump a cui hanno sparato, uccidendolo? - ha concluso - quella era solo un'esercitazione".

Nell'intervento, destinato ai follower della sua pagina privata di Fb, Caputo si è scagliato contro i Cdc accusandoli di essere "una cellula di resistenza" contro Trump. "Ci sono scienziati che lavorano per il governo che non vogliono che l'America guarisca - ha aggiunto riferendosi all'epidemia di Covid - fino a quando non sarà presidente Biden". Scienziati, ha detto ancora l'assistant Secretary for Public Affairs, che si incontrano "nei caffè per complottare su come attaccare Donald Trump".

Nei giorni scorsi Politico ha rivelato che Caputo, uno stratega della campagna di Trump del 2016 che lo scorso aprile è stato nominato alla guida della comunicazione del dipartimento proprio allo scoppio negli Usa dell'epidemia di Covid, ha interferito sulla pubblicazione dei rapporti del Cdc sul coronavirus.