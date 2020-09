Trump: "E' l'alba di un nuovo Medio Oriente"

E' "l'alba di un nuovo Medio Oriente". E' quanto ha detto il presidente americano Donald Trump alla cerimonia della firma degli Accordi di Abramo, sottolineando che "siamo qui questo pomeriggio per cambiare il corso della storia". "Oggi è una giornata incredibile per il mondo intero" ha detto il presidente americano parlando dal balcone della Casa Bianca davanti ai circa 200 ospiti, riuniti e distanziati nel giardino della Casa Bianca per l'emergenza Covid. Firmando l'accordo per la normalizzazione dei loro rapporti, Israele, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti ''stanno scegliendo un futuro in cui arabi e israeliani, musulmani, ebrei e cristiani possano vivere insieme, pregare insieme e sognare insieme, vicini, in armonia''.