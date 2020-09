Navalny: "Ora respiro da solo"

Foto via Instagram @navalny

"Ciao, sono Navalny. Mi mancate. Non riesco ancora a fare quasi nulla, ma ieri ho potuto respirare da solo tutto il giorno. Non ho usato nessun aiuto esterno. L'ho apprezzato molto. E' un processo sorprendente, sottovalutato da molti". E' il messaggio del dissidente russo Alexei Navalny, postato oggi su Instagram. Nella foto è ritratto nel suo letto all'ospedale Charité, a Berlino, dove è ricoverato in seguito ad un tentativo di avvelenamento, circondato dai suoi familiari e da una infermiera.

Già ieri i medici tedeschi che lo hanno in cura da agosto avevano reso noto che il paziente era in grado di respirare in autonomia ed era libero di alzarsi dal letto per brevi periodi.