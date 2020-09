Trump avverte Teheran: "Attacco? Nostro sarà mille volte maggiore"

Afp

"Risponderemo a qualsiasi attacco da parte dell'Iran, in qualsiasi forma, contro gli Stati Uniti con un attacco all'Iran che sarà mille volte maggiore quanto a potenza". E' l'avvertimento a Teheran lanciato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a proposito delle rivelazioni ieri di Politico, secondo cui l'Iran pianificherebbe l'assassinio o un attacco di altro tipo contro gli Stati Uniti in rappresaglia all'uccisione di Qasem Soleimani. Un "terrorista - ha ricordato Trump - che ha ucciso soldati americani e ha provocato per anni morte e sofferenza"