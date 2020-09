Covid avanza in Spagna: oltre 11mila nuovi casi e 239 morti

(Afp)

Il covid continua ad avanzare in Spagna. Come si legge nell'edizione online di El Mundo, dai ieri sono stati registrati 11193 nuovi casi e 239 morti. La situazione appare particolarmente preoccupante nella Comunità di Madrid, che ha segnalato 1501 nuovi contagi, ben 589 in più rispetto a ieri. Negli ospedali della capitale sono stati registrati 27 decessi in 24 ore.