Libia, Serraj: "Mi dimetterò entro fine ottobre"

(Fotogramma/Ipa)

Fayez Serraj ha annunciato l'intenzione di lasciare il suo incarico di presidente del Consiglio presidenziale libico "non più tardi della fine di ottobre". L'annuncio è arrivato in un discorso alla nazione trasmesso in tv, durante il quale ha fatto sapere che per la fine del mese prossimo consegnerà il suo incarico ad un nuovo Consiglio presidenziale.