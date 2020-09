Referendum, Di Maio: "Chiedo agli italiani di votare sì"

(Afp)

"Chiedo agli italiani di votare sì". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24 sul referendum. "Il tema - ha aggiunto - è che finalmente portiamo il numero dei parlamentari a livelli europei".

"Oltre ad essere ottimista. Sono scaramantico. Del 'no' non parlo" ha risposto Di Maio a una domanda dsul referendum. "Ce la possiamo fare", ha aggiunto.

Sul caso degli equipaggi dei due pescherecci italiani sequestrati in Libia il ministro degli Esteri ha scandito: "Non accettiamo ricatti". "L'Italia non accetta nessun ricatto sui propri connazionali - ha affermato - Devono tornare a casa". "Dobbiamo essere pienamente coordinati perché questo lavoro va fatto con molta attenzione", ha aggiunto all'indomani di una conference call con il sindaco di Mazara del Vallo, con le famiglie dei pescatori e con gli armatori.