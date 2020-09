Usa, "con vaccino anti-Covid ritorno normalità a metà 2021"

(Afp)

Entro la metà del 2021 ci saranno sufficienti dosi di vaccino contro il Covid per permettere agli Stati Uniti di tornare alla normalità. Lo ha detto, in un'audizione al Senato, il direttore dei Centers for Disease Control (CDC), Robert Redfield.

Le vaccinazioni inizieranno a novembre o dicembre, ha poi aggiunto, ma le dosi saranno limitate e bisognerà "fissare delle priorità", privilegiando gli addetti sanitari e le persone più vulnerabili.

"Se mi chiedete quando sarà disponibile a tutto il pubblico americano, così che possiamo tornare alla nostra vita normale, credo che probabilmente dobbiamo guardare al secondo quadrimestre del 2021", ha spiegato lo scienziato.