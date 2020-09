Trump, ex modella lo accusa: "Aggredita in un bagno nel 1997"

Afp

Ancora nuove accuse, e di nuovo a poche settimane dal voto, di molestie sessuali a Donald Trump. L'ex modella Amy Dorris ha infatti raccontato al Guardian che il tycoon l'ha aggredita mentre usciva dal bagno durante il torneo di tennis Us Open del settembre del 1997 al quale stava assistendo, insieme al fidanzato, ospite del Vip box di Trump. Dorris, che allora aveva 24 anni, ha detto che Trump l'ha baciata con la forza, stringendola in una presa tale da renderle impossibile scappare. "Mi ha messo la lingua in bocca ed io ho cominciato a respingerlo - ha raccontato - ma la sua presa è diventata più stretta, le sue mani erano dovunque". Alla fine la donna è riuscita a svincolarsi e respingerlo: "Credo di avergli morso la lingua".

Trump tramite i suoi avvocati ha negato in modo categorico che abbia commesso molestie, abusi o si sia comportato in modo improprio con Dorris. La donna, da parte sua, ha mostrato al Guardian i biglietti del torneo newyorkese e sei foto di lei insieme a Trump che all'epoca aveva 51 anni ed era sposato con la seconda moglie, Marla Maples. Inoltre, diverse persone, tra le quali la madre ed il suo terapista, hanno testimoniato che Dorris raccontò allora nei dettagli l'accaduto. La donna, che ha 48 anni, ha spiegato di aver deciso solo ora di parlare pubblicamente perché le sue figlie gemelle "stanno per compiere 13 anni e voglio che sappiamo che non devono permettere a nessuno di fare quello che loro non vogliono".

Già nel 2016, quando diverse donne si fecero avanti per denunciare l'allora candidato repubblicano, Dorris aveva pensato di raccontare la sua storia, ma alla fine aveva preferito tacere per proteggere la propria famiglia. Dorris era stata presentata a Trump dal suo fidanzato d'allora, Jason Binn, un editore di riviste di moda e lusso che era amico del tycoon. "Sembrava quel tipo di persona che si sente in diritto di fare quello che vuole anche se io ero lì con il mio fidanzato", ha detto ancora Dorris ricordando di aver trovato Trump ad aspettarla una volta uscita dal bagno. E che più volte lei gli disse "no", "per favore fermati", ma lui continuava.