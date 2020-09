Coronavirus, contagiato il presidente del Guatemala

(Afp)

Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, è stato contagiato dal coronavirus: "Mi sento come se fossi stato travolto da un treno", ha affermato il 64enne Giammattei a radio Sonora.

Il presidente, che è medico di professione, ha tuttavia detto di stare abbastanza bene per poter continuare a lavorare, ma che prenderà misure per proteggere la sua salute. Giammattei soffre di sclerosi multipla e per ora cerca di riposarsi usando una sedia a rotelle.

Fra i primi paesi dell'America latina ad adottare misure contro la pandemia, il Guatemala ha finora registrato oltre 83.600 contagi e più di 3mila morti. Il governo ha cominciato a far ripartire l'economia il 27 luglio e da oggi ha riaperto i confini.