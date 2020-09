Covid, aumentano morti in Francia: prima volta da fine confinamento

Afp

Per la prima volta dalla fine del confinamento, si osserva in Francia un aumento del numero dei decessi attribuiti al Covid-19 con 265 morti rispetto ai 129 della settimana precedente. Questi i dati divulgati dalle autorità sanitarie francesi nel punto stampa settimanale. "Decessi che avvengono tanto nelle strutture ospedaliere quanto all'interno delle case di riposo per anziani", ha sottolineato Sophie Vaux, epidemiologa a Santé publique France.

"Se i giovani adulti - 20-30 anni - restano i più colpiti dalla Sars-CoV-2 - il virus avanza nelle ultime settimane tra gli oltre 75enni" con una percentuale di nuovi casi in rialzo del 45% per la settimana che si è conclusa in una fascia d'età "suscettibile di sviluppare le forme più gravi della malattia".