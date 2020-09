Covid, in Germania quasi 2mila casi in un giorno

Afp

Sono quasi duemila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Germania. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia in Germania, confermando 1.916 casi in più rispetto a ieri.

In totale, almeno 267.773 persone sono state contagiate dal Covid-19 in Germania, mentre 9.378 persone hanno perso la vita per complicanze, sette in più di ieri. Sono invece 238.700 le persone giudicate guarite.