Covid, in Giordania carcere per chi organizza nozze o funerali

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Le autorità giordane prevedono fino a un anno di carcere per chi organizza matrimoni, funerali, feste o riunioni con più di venti persone. Si tratta dell'ultima misura adottata da Amman per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. ''In questo modo si cerca di ridurre la diffusione del virus e l'aumento dei casi a cui abbiamo assistito'', ha dichiarato il portavoce del governo giordano Amjad Adailah citato dall'emittente al-Arabiya.

Il ministro della Sanità giordano, Saad Jaber, ha detto che l'aumento dei contagi delle ultime settimane è dovuto a comportamenti ''irresponsabili'' di cittadini che non hanno indossato le mascherine, né rispettato il distanziamento sociale.