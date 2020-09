Alan Kurdi soccorre 114 migranti al largo della Libia

Immagine d'archivio (Afp)

La Alan Kurdi, nave dall'ong Sea Eye, ha soccorso al largo delle coste libiche 114 migranti che si trovavano a bordo di due imbarcazioni. Secondo quanto riferito in una nota dalla stessa organizzazione tedesca, la Alan Kurdi ha prima salvato 90 migranti su un "gommone sovraccarico" per poi prendere a bordo altre 24 persone che si trovavano su un piccolo peschereccio. Tra le 114 persone tratte in salvo ci sono otto donne, di cui una incinta, e otto bambini.

"Per paura di essere presi dalle milizie libiche, queste persone non hanno fatto una chiamata di emergenza e stavano correndo un rischio molto alto", ha detto nella nota Gorden Isler, presidente di Sea Eye.