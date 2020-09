Coronavirus, in Gb 4.422 nuovi casi: dato più alto dall'8 maggio

(Afp)

Sono 4.422 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore, il dato più alto mai registrato dallo scorso 8 maggio. Lo ha reso noto il ministero della Salute britannico, secondo il quale sono complessivamente 390.358 le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Rispetto a ieri si contano altri 27 decessi, per un totale di 41.759 morti. In questi giorni il governo britannico è alle prese con l'ipotesi di imporre un nuovo lockdown per tentare di frenare i contagi.