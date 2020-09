"Lockdown a singhiozzo per fermare virus", l'ipotesi Gb

(Afp)

Lockdown a singhiozzo per fermare il coronavirus in Gran Bretagna. E' l'ipotesi che sta valutando il governo, come riferisce The Sun e come rilancia il Daily Mail. Il premier Boris Johnson potrebbe annunciare novità già martedì nell'azione per contrastare l'epidemia. Il Regno Unito, quindi, potrebbe sperimentare lockdown chirurgici e a singhiozzo per i prossimi 6 mesi, fino a quando non sarà disponibile un vaccino. Gli esperti dello Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), che assiste il governo nella lotta al coronavirus, hanno suggerito la strategia per arginare il contagio. I lockdow di 15 giorni dovrebbero riguardare, in aree individuate, determinati settori della società senza fermare scuole e uffici. Attualmente, circa 12,3 milioni di cittadini sono interessati da misure restrittive adottate a livello locale.