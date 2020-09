Coronavirus, migliaia a Dusseldorf contro misure anti pandemia

(Afp)

Migliaia di persone si sono riunte a Dusseldorf, in Germania, per protestare contro le misure restrittive adottate dal governo di Berlino per limitare la diffusione del coronavirus. Notevole la presenza della polizia all'evento organizzato da Querdenken, già responsabile di altre manifestazioni simili a Berlino. I manifestanti, 50mila secondo gli organizzatori e diecimila per la polizia, sventolano bandiere arcobaleno e invitano agli abbracci contro il distanziamento sociale. Ai partecipanti non è stato chiesto di indossare la mascherina, ma di rispettare una distanza minima di 1,5 metri uno dall'altro come prevedono le leggi in vigore nello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia.

L'evento si svolge mentre crescono i timori per la presenza dell'estrema destra in manifestazioni di protesta contro le misure adottate da Berlino per contenere la pandemia.