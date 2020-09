Uragano nel Mediterraneo, 3 morti in Grecia

Foto Fotogramma

Sono tre le persone che hanno perso la vita a causa dell'uragano Ianos, un raro evento atmosferico che si è abbattuto sul Mediterraneo e che ha colpito la Grecia, ribattezzato come 'medicane' (uragano del Mediterraneo). Lo riferiscono le autorità greche, spiegando che l'uragano ha colpito le isole ioniche e il Peloponneso occidentale passando attraverso la Grecia centrale e muovendo verso il sud dell'isola di Creta.

L'ultima vittima, un uomo, è stata recuperata oggi sotto il soffitto crollato della sua abitazione in un villaggio vicino a Karditsa, come spiega l'Athens News Agency. Ieri un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita nella stessa zona, mentre un'anziana è deceduta vicino a Farsala, come hanno riferito i vigili del fuoco. Si cerca ancora una donna che risulta dispersa a Karditsa.