Boris Johnson in Umbria, Downing Street smentisce: "E' fake news"

(Foto Afp)

Una "notizia assolutamente falsa". Così Downing Street ribadisce all'Adnkronos stamani la smentita alle notizie secondo cui una decina di giorni fa Boris Johnson sarebbe stato, in gran segreto, a Perugia. "Il premier non è stato in Italia negli ultimi mesi", ribattono da Londra. E insistono: "Chiunque pubblichi queste tesi sta ripetendo falsità".

Sul presunto viaggio in Italia di Johnson hanno scritto Umbria24 e La Repubblica e al quotidiano un portavoce di Downing Street aveva già negato la ricostruzione.