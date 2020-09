Covid, in Gb 4.368 casi in 24 ore

(Afp)

In Gran Bretagna sono 4.368 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, come riferisce il governo britannico. Si tratta del secondo numero di contagi più alto in un solo giorno dall'inizio di maggio dopo il record di sabato. Salgono così a 398.625 i contagiati da Covid-19 in Gran Bretagna, mentre sono 1.261 i pazienti ricoverati in ospedale.

E' invece salito a 41.788 il totale dei morti per complicanze legate all'infezione, undici in più rispetto a ieri, se si considerano le persone decedute entro 28 giorni dal test positivo per il coronavirus. Il numero totale di decessi attribuiti al coronavirus nel Regno Unito è di oltre 57mila, secondo quanto scrive il Guardian.