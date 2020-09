Afp

Sono 53 i morti di coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi casi sono 5.298. Lo rende noto la sanità francese. Negli ultimi sette giorni vi sono stati 4103 ricoveri, di cui 638 in rianimazione. Il tasso di positività dei test è del 5,9%. Dall'inizio dell'epidemia, sono 31.338 le persone morte di covid-19 in Francia.