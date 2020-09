Covid, Gran Bretagna alza livello allerta

(Afp)

In Gran Bretagna l'allerta per il covid-19 è salita a livello quattro, con contagio "alto o in crescita esponenziale". Il passaggio dal precedente livello 3, deciso questa sera dalle autorità sanitarie, permetterà al governo di annunciare nuove restrizioni, riferiscono i media britannici.

Si prevede che il premier Boris Johnson annuncerà formalmente domani le nuove misure in parlamento. A quanto scrive il Guardian è probabile che venga decisa la chiusura di pub e ristoranti alle 22 e una stretta delle sorveglianza della polizia sulle regole di distanza sociale.