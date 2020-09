Covid, Spagna: oltre 31mila casi e 168 morti nel weekend

Foto AFP

Il ministero spagnolo della Salute ha notificato 31.428 contagi di coronavirus nel fine settimana, dei quali 2957 sono stati diagnosticati nelle ultime 24 ore. Da venerdì scorso si sono verificati altri 168 decessi, per un totale di 311 nell'ultima settimana.

Al momento vi sono 11.031 persone ricoverate per covid in Spagna, di cui 1.417 in rianimazione. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 1.052 ricoveri e 519 dimissioni. Dall'inizio dell'epidemia, in Spagna sono state contagiate 671.468 persone e ne sono morte 30.663.