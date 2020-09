Pacco con sostanza tossica a Trump, una donna in manette

(Afp)

C'è un arresto nel caso del plico con una sostanza tossica inviato a Donald Trump. La Cnn dà notizia del fermo nello stato di New York di una donna che tentava di entrare negli Stati Uniti dal Canada. E' sospettata di esser stata lei a inviare la busta con la ricina, potenzialmente letale per l'uomo, al presidente americano che punta alla rielezione al voto di novembre. Secondo l'emittente, la donna era in possesso di un'arma al momento dell'arresto.

Il caso risale all'inizio della scorsa settimana. Secondo fonti ben informate citate dalla Cnn, il plico è partito dal Quebec e sono stati effettuati due test per accertare la natura della sostanza presente nella busta. Tutta la posta diretta alla Casa Bianca viene smistata e controllata in una struttura esterna.