Coronavirus, in Francia oltre 10mila contagi

(Foto Afp)

L'epidemia di coronavirus continua a diffondersi in Francia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.008 nuovi casi e 68 persone sono decedute. Lo ha reso noto la sanità francese. "Questa crisi impone la cooperazione, impone di inventare nuove soluzioni internazionali, credo nella scienza e la conoscenza, l'umanità vincerà questa pandemia un rimedio sarà trovato", ha detto oggi il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso all'assemblea generale Onu, parlando della pandemia di coronavirus.

Oltreoceano, intanto, il bilancio delle vittime del coronavirus negli Stati Uniti ha superato quota 200mila. Secondo gli ultimi dati raccolti dalla Johns Hopkins University, sarebbero per l'esattezza 200.182, un macabro traguardo raggiunto quasi sette mesi dopo l'annuncio della prima fatalità a fine febbraio. Gli Stati Uniti detengono il più alto numero di vittime nel mondo (circa 70.000 in più del Brasile, al secondo posto), nonché una delle cifre peggiori su base pro capite, anche se le diverse metodologie tra i paesi rendono i confronti inesatti. Nonostante gli Stati Uniti contino meno del 5% della popolazione mondiale, rappresentano circa il 20% delle morti conosciute per il virus (LEGGI L'ARTICOLO).

4.926 contagi in Gb: è record da maggio