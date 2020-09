Covid, anche la Spagna ridurrà la quarantena

Immagine di repertorio Afp)

Il governo di Madrid e le autorità regionali ridurranno da 14 a 10 giorni il periodo di quarantena per coloro che entrano in contatto con persone risultate positive al Covid-19. Lo ha detto l'emittente radiofonica Cadena Ser.

Da ieri per oltre 850mila persone nell'area di Madrid sono state imposte restrizioni alla mobilità, nel tentativo di ridurre il numero dei contagi nel Paese più colpito dal Covid-19 dell'Europea occidentale. Dallo scoppio della pandemia sono più di 670milai i casi di coronavirus confermati in Spagna, dove 30.663 persone hanno perso la vita per complicanze.