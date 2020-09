Covid, in Francia superati di nuovo i 13mila casi in 24 ore

(Afp)

In Francia si superano di nuovo i 13mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dalla Sanità Pubblica francese sono stati esattamente 13.072 i tamponi positivi, mentre i decessi sono stati 43. E' stato anche reso noto che nell'ultima settimana sono stati 4244 i pazienti di Covid ricoverati in ospedale, 675 dei quali si trovano in terapia intensiva. Sono 1039 i focolai attivi dell'epidemia che si sta cercando di controllare, con un aumento di 70 nuovi cluster rispetto a ieri.

Per l'area di Marsiglia e Aix è scattata "l'allerta massima" per l'emergenza coronavirus, a causa di un tasso di incidenza superiore ai 250 casi ogni 100mila abitanti. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Olivier Veran, spiegando che questo significa che "a partire da lunedì i bar ed i ristoranti saranno chiusi".

Mentre a Parigi e nelle altre 10 città messe sotto "allerta rafforzata" i bar a partire da lunedì chiuderanno alle 22. Oltre alla capitale le altre città interessare sono: Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nizza Rennes, Rouen, Saint-Etienne eToulouse.

Le scuole rimarranno aperte, mentre nei luoghi pubblici saranno vietate le riunioni di gruppi superiori alle 10 persone, come saranno vietati i party.