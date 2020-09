Covid, Madrid chiama l'esercito per contenere i contagi

Afp

La comunità autonoma di Madrid chiederà domani "supporto logistico militare urgente" al governo per installare tende ed eseguire test sulla popolazione, nonché alla polizia nazionale e alle guardie civili per verificare l'effettivo rispetto delle misure di quarantena imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il vicepresidente della comunità autonoma di Madrid, Ignacio Aguado.

Il vice ministro della Salute della comunità di Madrid, Antonio Zapatero, ha parlato di "crescita" dei contagi nella regione. ''Stiamo studiando l'estensione delle misure di restrizione a nuove aree. Probabilmente la decisione finale verrà presa venerdì'', ha dichiarato Zapatero citato da El Paìs. Tra le misure allo studio, quella di ridurre del 50 per cento la capacità di accoglienza del settore alberghiero dell'intera regione, di vietare i consumi nei bar e di accorciarne l'orario di apertura.