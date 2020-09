Covid, nuovo record di casi in Repubblica Ceca

Immagine di repertorio (Afp)

Nella Repubblica Ceca è stato registrato un nuovo record di contagi in 24 ore, il secondo di seguito. Lo ha reso noto il ministero della Sanità ceco, segnalando 2.394 contagi in un giorno e aggiornando a 53.158 il numero dei casi confermati nel Paese. A settembre i contagi giornalieri nella Repubblica Ceca sono raddoppiati rispetto al trend precedente. In risposta, le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza per contenere la diffusione dei contagi, con l'obbligo di indossare la mascherina e limitando l'orario di apertura dei bar.