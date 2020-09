Covid, nuovo record in Israele: 6861 nuovi casi in 24 ore

Afp

Non si ferma il contagio in Israele a causa della pandemia di coronavirus. Il nuovo bollettino diffuso stamani dal ministero della Sanità parla di 6.861 nuovi casi confermati ieri, un nuovo record per il Paese. Sono 631, secondo i dati riportati dal Times of Israel, i pazienti ricoverati in condizioni gravi. E in Israele, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono 1.309 i decessi (24 in più rispetto all'ultimo bilancio) per complicanze provocate dal Covid-19. Ieri, stando al ministero della Sanità, sono stati effettuati 59.169 test per il coronavirus (l'11,6% è risultato positivo). Oggi è in programma una nuova riunione dedicata all'emergenza.