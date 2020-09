Trump: "Elezioni finiranno a Corte Suprema, servono 9 giudici"

(Afp)

Donald Trump pensa che le elezioni "finiranno alla Corte Suprema" per stabilirne l'esito. Per questo "è molto importante che abbiamo nove giudici", ha aggiunto il presidente parlando con i giornalisti. "Penso che il sistema funzionerà molto velocemente - ha aggiunto - io presenterò sabato alle cinque il nome della persona che avrò scelto per questa importantissima posizione".