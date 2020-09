Trump: "Stop a rum e sigari da Cuba"

Foto Fotogramma

Donald Trump vuole mettere al bando il rum e i sigari cubani. Il presidente statunitense ha annunciato che introdurrà nuove sanzioni nei confronti del paese caraibico, tra cui il blocco delle importazioni di prodotti alcolici e del tabacco cubani. "Stiamo limitando ulteriormente l'importazione di alcol e tabacco cubani", ha detto Trump in occasione di una cerimonia alla Casa Bianca in onore dei veterani della Baia dei Porci e nel giorno del 40° anniversario dell'esodo di Mariel, che vide oltre 120mila cubani sbarcare a Miami.

"Come parte della nostra continua lotta contro l'oppressione comunista, annuncio che il Dipartimento del Tesoro proibirà ai viaggiatori statunitensi di soggiornare in proprietà del governo cubano", ha inoltre annunciato il presidente americano, che non ha mai fatto un mistero della sua volontà di ripristinare alcune delle sanzioni contro Cuba cancellate dalla precedente amministrazione di Barack Obama.