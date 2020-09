Covid, Ecdc: quarantena 14 giorni si può ridurre a 10 con test

(AFP)

"La quarantena di 14 giorni è raccomandata per le persone che hanno avuto contatti con casi confermati di Sars-CoV-2. Questo periodo può essere ridotto a 10 giorni dopo l'esposizione" al virus, "se viene eseguito un test Pcr il decimo giorno ed è negativo". E' quanto si legge nell'aggiornamento sul livello di rischio Covid in Europa diffuso oggi dall'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc).