Francia, "gonna troppo corta": due ragazze aggredite in strada

(Fotogramma)

Due ventenni sono state aggredite in pieno giorno nella città francese di Mulhouse perché portavano una gonna "troppo corta". La scena si è svolta attorno alle 16.30 in una zona centrale della città alsaziana, vicino ad un centro commerciale, pochi giorni dopo un'analoga aggressione a Strasburgo.

Una delle due ragazze è stata presa a schiaffoni da un 18enne e poi buttata terra. Il ragazzo ha poi afferrato alla gola l'amica, che aveva cercato di reagire. L'aggressore è stato poi arrestato.

Non è la prima volta che una cosa del genere accade in Alsazia. Ieri si è appreso che una studentessa 22enne è stata aggredita da tre coetanei dai quali ha ricevuto un pugno in faccia venerdì a Strasburgo, per il solo fatto che portava la gonna. "Guarda questa p... con la gonna", ha detto uno dei tre giovani. "Scusi?", ha ribattuto la ragazza, secondo quanto ha raccontato lei stessa France Bleu. "Taci e abbassa gli occhi, p..", ha detto uno degli uomini. Poi due l'hanno tenuta ferma per le braccia, mentre il terzo le sferrava un pugno in faccia. Nessuno è intervenuto o ha chiamato i soccorsi. Sul fatto, che ha creato indignazione in tutta la Francia, è intervenuta l'ex sottosegretario alle Pari opportunità, Marlene Schiappa, sottolineando come "nè la gonna, nè la ragazza sono responsabili dell'aggressione".