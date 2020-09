Nobel, da quest'anno più soldi ai premiati

Immagine di repertorio (Afp)

Quest'anno, i vincitori del Nobel riceveranno un premio in denaro più consistente che in passato. La Fondazione che gestisce i Nobel ha annunciato oggi che la dotazione per ciascun premio è stata aumentata a 10 milioni di corone svedesi (1,1 milioni di dollari), rispetto ai 9 milioni di corone degli ultimi anni. "Riteniamo particolarmente importante celebrare quest'anno i traguardi dei premiati per l'ispirazione e la speranza nel futuro che ci danno", ha detto Lars Heikensten, direttore esecutivo della Fondazione Nobel, che assegna i premi per la letteratura, la medicina, la fisica, la chimica, l'economia e il Premio per la pace.

Heikensten ha spiegato che l'aumento dei premi in denaro è stato possibile grazie ad un assetto finanziario "più stabile" della Fondazione. Dal 2012, il capitale della Fondazione è cresciuto da poco meno di 3 miliardi di corone a 4,6 miliardi di corone, con un incremento quasi del 9 per cento ogni anno.

I vincitori 2020 saranno annunciati ad ottobre, mentre le cerimonie di premiazione si terranno a Stoccolma e a Oslo il 10 dicembre, anniversario della morte dell'industriale svedese Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, che istituì i premi.