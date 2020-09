Trump: "Procuratore Kentucky una star"

(Foto Afp)

Il procuratore generale del Kentucky, Daniel Cameron, "è una star, sta facendo un lavoro fantastico". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un briefing alla Casa Bianca, rispondendo ad una domanda sul caso di Breonna Taylor, l'afroamericana uccisa dalla polizia, dopo che un gran jury dello Stato ha incriminato solo uno dei tre agenti coinvolti. "La giustizia spesso non è facile", ha sottolineato Trump, che non è voluto entrare però nel merito del caso.

Proteste a Louisville, feriti due agenti