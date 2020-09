Usa, Pompeo: "Consolato Cina a New York hub per spionaggio"

(Afp)

Il consolato di Pechino a New York è ''un centro per lo spionaggio del Partito comunista''. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano Mike Pompeo in un'intervista al New York Post. ''Sono impegnati in attività che vanno oltre la normale diplomazia'', ha detto Pompeo, citando ''quel tipo di cose che assomigliano a ciò che fanno le spie''.