Covid, in Israele nuovo record: 7527 casi in 24 ore

In Israele, per il terzo giorno consecutivo, si sono registrati più di settemila nuovi casi di coronavirus e si è segnalato il record di 7.527 positivi in 24 ore, mai così tanti dallo scoppio della pandemia. Il tasso di contagio in Israele ora si attesta a quasi il 13%, il che significa che un test su otto è risultato positivo, come spiega il sito di Ynet. E' inoltre aumentato a 669 il numero di pazienti in condizioni gravi, mentre il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 1.378.