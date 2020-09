Covid, oltre 15mila nuovi casi in Francia e 12mila in Spagna

Foto AFP

Sono 15.797 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Le autorità sanitarie transalpine segnalano inoltre altri 55 decessi, un dato che porta a 31-661 il totale delle vittime nel Paese dall'inizio dell'emergenza. L'epidemia di Covid-19 in Francia è ancora in "una fase ascendente", hanno avvertito le autorità sanitarie, esprimendo preoccupazione per le prossime settimane e invitando la popolazione a rimanere "prudente".

La situazione resta preoccupante anche in Spagna, dove oggi il Ministero della Salute ha notificato altri 12.274 casi di Coronavirus, di cui 4.122 diagnosticati nelle ultime 24 ore, e altri 114 morti. La regione di Madrid, che resta la più colpita, si prepara ad adottare nuove misure restrittive.

Numeri in aumento, infine, in Gran Bretagna dove nell'ultimo giorno sono stati registrati 6.874 nuovi contagi, 240 in più rispetto a giovedì, mentre diminuiscono leggermente i decessi, 34 contro i 40 di giovedì. I nuovi dati diffusi dal governo britannico, che con considerano la Scozia a causa di problemi tecnici, portano a quasi 42mila i morti in Gran Bretagna legati alla pandemia di Covid-19, mentre i contagi confermati sono in totale oltre 423mila.