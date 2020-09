Fridays for future, Greta davanti Parlamento Svezia

Foto dal profilo Twitter

L'attivista svedese Greta Thunberg si è unita ad altri giovani davanti al Parlamento di Stoccolma per partecipare a una giornata 'Fridays for future'. ''Sciopero della scuola settimana 110'', ha scritto Greta su Twitter. ''Oggi è il nostro giorno globale di azione per il clima e stiamo scioperano in oltre 3.100 posti! In Svezia non sono permessi i raduni con oltre 50 persone per via del Covid-19, per cui ci adattiamo'', ha aggiunto l'attivista.

Una foto postata su Twitter da Greta la mostra, insieme ad altri attivisti, con indosso la mascherina e distanziati uno dall'altro. Nella foto l'attivista ha in mano un cartellone con la scritta ''sciopero della scuola per il clima'' e un altro che chiede ''giustizia per il clima'' e ricorda di non superare ritrovi con più di 50 persone. La prima protesta della 17enne davanti al Parlamento svedese risale all'agosto del 2018.