Parigi, 4 accoltellati vicino ex sede Charlie Hebdo

(Afp)

Quattro persone sono state accoltellate in boulevard Richard Lenoir, nell'11esimo arrondissement di Parigi, non lontano dagli ex locali del magazine Charlie Hebdo. Lo ha riferito 'Le Figaro', sottolineando che il primo ministro Jean Castex ha confermato la notizia.

Due persone sono rimaste ferite gravemente. Un sospetto sarebbe fuggito verso la metropolitana e anche un'altra persona sarebbe ricercata. La Prefettura di Parigi ha raccomandato di evitare l'area. Secondo quanto riferito, sul posto è stato scoperto un pacco sospetto.