Ucraina, precipita aereo militare: almeno 22 morti

Foto Fotogramma

E' di almeno 22 morti il bilancio del disastro aereo avvenuto questa sera nell'Ucraina orientale, dove un velivolo militare Antonov An-26 è precipitato vicino Kharkiv. Lo hanno confermato le autorità ucraine. A bordo dell'aereo c'erano anche allievi dell'Istituto delle forze aeree ucraine di Kharkiv per un volo di addestramento. Il velivolo è precipitato quando era in fase di atterraggio. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, né il numero esatto delle persone a bordo. Secondo il governatore di Kharkiv, Alexei Kuchera, ci sarebbero dei sopravvissuti.